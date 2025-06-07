«Аль-Хилаль» предлагает Осимхену 40+5 млн евро в год, «Галатасарай» – 15+ млн. Форвард «Наполи» взял время подумать

Виктор Осимхен может зарабатывать более 40 млн евро в год в Саудовской Аравии.

Как сообщает RMC Sport, «Аль-Хилаль» предлагает нападающему «Наполи » зарплату в размере 40 миллионов евро за сезон и еще 5 млн в качестве бонусов.

Отмечается, что «Галатасарай », за который нигериец играл на правах аренды в сезоне-2024/25, готов платить форварду более 15 млн евро в год.

Футболист взял время на раздумья.

В минувшем сезоне чемпионата Турции Осимхен провел 30 матчей и забил 26 голов. Его статистика – здесь .