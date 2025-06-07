«Аль-Хилаль» предлагает Осимхену 40+5 млн евро в год, «Галатасарай» – 15+ млн. Форвард «Наполи» взял время подумать
Виктор Осимхен может зарабатывать более 40 млн евро в год в Саудовской Аравии.
Как сообщает RMC Sport, «Аль-Хилаль» предлагает нападающему «Наполи» зарплату в размере 40 миллионов евро за сезон и еще 5 млн в качестве бонусов.
Отмечается, что «Галатасарай», за который нигериец играл на правах аренды в сезоне-2024/25, готов платить форварду более 15 млн евро в год.
Футболист взял время на раздумья.
В минувшем сезоне чемпионата Турции Осимхен провел 30 матчей и забил 26 голов. Его статистика – здесь.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2437 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости