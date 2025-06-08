Осимхен отказал «Аль-Хилалю» и хочет остаться в Европе. Форварду предлагали 40+5 млн евро в год

Виктор Осимхен отказался от перехода в Саудовскую Аравию.

Ранее стало известно , что «Аль-Хилаль » достиг договоренности с «Наполи » о трансфере форварда за 75 миллионов евро.

Однако сам футболист отказал саудовскому клубу, сообщают журналисты Бучи Лаба и Бен Джейкобс. Нигериец хочет остаться в Европе – он интересен клубам из Италии и других стран.

Напомним, клуб из Эр-Рияда предлагал игроку зарплату в размере 40 миллионов евро за сезон и еще 5 млн в качестве бонусов.