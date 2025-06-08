Осимхен отказал «Аль-Хилалю» и хочет остаться в Европе. Форварду предлагали 40+5 млн евро в год
Виктор Осимхен отказался от перехода в Саудовскую Аравию.
Ранее стало известно, что «Аль-Хилаль» достиг договоренности с «Наполи» о трансфере форварда за 75 миллионов евро.
Однако сам футболист отказал саудовскому клубу, сообщают журналисты Бучи Лаба и Бен Джейкобс. Нигериец хочет остаться в Европе – он интересен клубам из Италии и других стран.
Напомним, клуб из Эр-Рияда предлагал игроку зарплату в размере 40 миллионов евро за сезон и еще 5 млн в качестве бонусов.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14166 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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