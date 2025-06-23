На трансфер Заболотного в «Спартак» не влияет возможный переход Сергеева. Форвард «Химок» также интересен «Краснодару» и клубу из Турции (Metaratings)

Антон Заболотный может продолжить карьеру в Турции.

По информации Metaratings, форвард получил предложение от клуба из Турции, завершившего минувший сезон местной Суперлиги в верхней части таблицы.

Также в подписании Заболотного заинтересованы «Спартак» и «Краснодар ».

Также сообщается, что потенциальный переход в «Спартак » форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева не влияет на возможное подписание Заболотного.

В минувшем сезоне Заболотный играл за «Химки » – в 29 матчах Мир РПЛ 34-летний нападающий отметился 6 голами и 5 ассистами. Его подробную статистику можно найти здесь .