На трансфер Заболотного в «Спартак» не влияет возможный переход Сергеева. Форвард «Химок» также интересен «Краснодару» и клубу из Турции (Metaratings)
Антон Заболотный может продолжить карьеру в Турции.
По информации Metaratings, форвард получил предложение от клуба из Турции, завершившего минувший сезон местной Суперлиги в верхней части таблицы.
Также в подписании Заболотного заинтересованы «Спартак» и «Краснодар».
Также сообщается, что потенциальный переход в «Спартак» форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева не влияет на возможное подписание Заболотного.
В минувшем сезоне Заболотный играл за «Химки» – в 29 матчах Мир РПЛ 34-летний нападающий отметился 6 голами и 5 ассистами. Его подробную статистику можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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