«Антальяспор» предлагает Джикии контракт на 2 года («РБ Спорт»)
«Антальяспор» предложил контракт Георгию Джикии.
По информации «РБ Спорт», турецкий клуб предлагает экс-защитнику «Спартака» контракт на 2 года.
Ранее сообщалось, что трансфер может быть завершен уже в ближайшие дни.
В сезоне-2024/25 Джикия выступал в составе «Химок». С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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