«Антальяспор» предлагает Джикии контракт на 2 года («РБ Спорт»)

«Антальяспор» предложил контракт Георгию Джикии.

По информации «РБ Спорт», турецкий клуб предлагает экс-защитнику «Спартака » контракт на 2 года.

Ранее сообщалось , что трансфер может быть завершен уже в ближайшие дни.

В сезоне-2024/25 Джикия выступал в составе «Химок». С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь .