В Чили подтвердили переговоры о матче с Россией в ноябре: «Обсуждаем возможное место и удобную дату. Сообщим в случае договоренности»

В Чили подтвердили переговоры о товарищеском матче с Россией.

Ранее сообщалось , что игра может пройти в ноябре этого года.



«Мы ведем переговоры с РФС о товарищеском матче сборных Чили и России в ноябре этого года.

Обсуждаем возможное место и удобную дату. В случае договоренностей официально обо всем сообщим», – сказал президент Ассоциации футбола Чили Пабло Милад.