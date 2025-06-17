В Чили подтвердили переговоры о матче с Россией в ноябре: «Обсуждаем возможное место и удобную дату. Сообщим в случае договоренности»
В Чили подтвердили переговоры о товарищеском матче с Россией.
Ранее сообщалось, что игра может пройти в ноябре этого года.
«Мы ведем переговоры с РФС о товарищеском матче сборных Чили и России в ноябре этого года.
Обсуждаем возможное место и удобную дату. В случае договоренностей официально обо всем сообщим», – сказал президент Ассоциации футбола Чили Пабло Милад.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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