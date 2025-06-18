Украина не сможет помешать проведению матча России и Чили, считает Митрофанов: «Не те аргументы и не тот авторитет. Пусть занимаются своими вопросами»
Украина не сможет помешать проведению матча сборных России и Чили, заявили в РФС.
Ранее сообщалось, что консульство Украины в Сантьяго направило официальное письмо в Федерацию футбола Чили с призывом пересмотреть решение о проведении встречи со сборной России.
– Может ли письмо от украинского консульства повлиять на переговоры и потенциальное проведение матча с Чили?
– Думаю, что нет. Не те аргументы и не тот авторитет. Пусть занимаются своими вопросами, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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