Украина не сможет помешать проведению матча России и Чили, считает Митрофанов: «Не те аргументы и не тот авторитет. Пусть занимаются своими вопросами»

Украина не сможет помешать проведению матча сборных России и Чили, заявили в РФС.

Ранее сообщалось , что консульство Украины в Сантьяго направило официальное письмо в Федерацию футбола Чили с призывом пересмотреть решение о проведении встречи со сборной России.

– Может ли письмо от украинского консульства повлиять на переговоры и потенциальное проведение матча с Чили?

– Думаю, что нет. Не те аргументы и не тот авторитет. Пусть занимаются своими вопросами, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.