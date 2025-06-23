Мостовой о Тикнизяне: «Жаль, что «Локо» его не сохранил, но Наир сам мог настоять на продаже в Европу. «Црвена Звезда» постоянно играет в еврокубках, хороший выбор»
Александр Мостовой прокомментировал переход Наира Тикнизяна в «Црвену Звезду».
В воскресенье сербский клуб объявил о подписании трехлетнего соглашения с защитником.
«Жаль, что Тикнизян ушел в «Црвену Звезду». Это хороший футболист, которого еще недавно хотел «Зенит». Плохо, что «Локомотив» его не сохранил.
Но другое дело, что Наир мог сам настоять на продаже в Европу, ведь «Црвена Звезда» – команда высокого уровня, которая постоянно играет в еврокубках. Это хороший выбор», – сказал бывший игрок сборной России.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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