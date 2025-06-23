Мостовой о Тикнизяне: «Жаль, что «Локо» его не сохранил, но Наир сам мог настоять на продаже в Европу. «Црвена Звезда» постоянно играет в еврокубках, хороший выбор»

Александр Мостовой прокомментировал переход Наира Тикнизяна в «Црвену Звезду».

В воскресенье сербский клуб объявил о подписании трехлетнего соглашения с защитником.

«Жаль, что Тикнизян ушел в «Црвену Звезду ». Это хороший футболист, которого еще недавно хотел «Зенит ». Плохо, что «Локомотив » его не сохранил.

Но другое дело, что Наир мог сам настоять на продаже в Европу, ведь «Црвена Звезда» – команда высокого уровня, которая постоянно играет в еврокубках. Это хороший выбор», – сказал бывший игрок сборной России.