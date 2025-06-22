Агент Тикнизяна: «Црвена Звезда» – хороший трамплин, чтобы попробовать свои силы и претендовать на что-то более серьезное. Это большой клуб»

Агент Наира Тикнизяна назвал «Црвену Звезду» хорошим трамплином для игрока.

Сегодня сербский клуб объявил о переходе 26-летнего защитника «Локомотива » и сборной Армении, соглашение с Тикнизяном рассчитано на три года.

«У Наира было большое желание попробовать свои силы в Европе. «Црвена Звезда » – большой клуб. И это хороший трамплин для того, чтобы попробовать свои силы и уже претендовать на что-то более серьезное.

Но еще раз повторюсь, что «Црвена Звезда» – это большой и серьезный клуб, который каждый год играет в Лиге чемпионов, Лиге Европы и имеет в своем составе сильных футболистов», – сказал агент Александр Клюев .