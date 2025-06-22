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Тикнизян о переходе в «Црвену Звезду»: «Я пришел в большой клуб, играющий в еврокубках, и осознаю свою ответственность. Цель – Лига чемпионов»

Наир Тикнизян поделился эмоциями после перехода в «Црвену Звезду».

Защитник перешел в сербский клуб из «Локомотива», подписав 3-летний контракт.

«Впечатления очень хорошие, я пришел в большой клуб, который играет в европейских турнирах. Я осознаю ответственность, лежащую на мне. Надеюсь, что смогу помочь «Црвене Звезде».

Это мой первый день, но я уже познакомился с товарищами по команде и тренерским штабом, все прошло так, как я и ожидал. Я не могу объективно говорить о своих футбольных характеристиках, оставлю это тренерам.

Моя цель с «Црвеной Звездой» – Лига чемпионов», – сказал Тикнизян.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Црвены Звезды»
logoНаир Тикнизян
logoвысшая лига Сербия
logoЦрвена Звезда
logoЛига чемпионов УЕФА
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