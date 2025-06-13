Агент Тикнизяна о причинах перехода игрока в «Црвену Звезду»: «Размер и история клуба, еврокубки каждый сезон. Наир – очень качественный футболист, откроет новую главу в карьере»

Агент Наира Тикнизяна высказался о трансфере игрока в «Црвену Звезду».

Ранее стало известно , что переход защитника из «Локомотива » в сербский клуб завершен на 99%.

– Когда Тикнизян наконец прибудет в сербскую столицу?

– Наир будет в Белграде 20 июня вечером. Днем позже он пройдет медосмотр, после чего присоединится к своим партнерам по команде и проведет свою первую тренировку.

– Почему Наир принял предложение «Црвены Звезды»?

– Из-за размера и истории клуба, а также участия в еврокубках каждый сезон. Конечно, мы надеемся, что красно-белые смогут квалифицироваться в Лигу чемпионов с Наиром. Каждый игрок мечтает сыграть в элитном европейском турнире.

– Теперь, когда сделка завершена, можете ли вы рассказать, были ли у вас еще предложения для вашего клиента?

– Конечно, Наир очень качественный игрок. Но «Звезда» – большой клуб, и когда мы контактируем, мы придерживаемся соглашения до конца.

– Каковы основные характеристики нового игрока «Црвены Звезды»?

– Он очень быстрый и сильный, отлично играет в защите и нападении, у него отличная левая нога.

– Помимо футбольных качеств, Наир еще и конкретен в своих высказываниях. В недавнем интервью российским СМИ он не стеснялся в выражениях в адрес тренера и руководства «Локомотива»?

– Эмоции, что поделать, они есть у всех. Тикнизян теперь откроет новую главу в своей карьере. Я верю, что у него все будет хорошо в «Цверне» и Белграде, – сказал агент Александр Клюев .