Газинский о том, что сборную называли «бревнами» перед ЧМ-2018: «Нам удалось доказать обратное. Страна должна была объединиться и помочь команде ментально и морально»

Юрий Газинский высказался о критике в адрес сборной России перед ЧМ-2018.

– А правда, что вас бревнами называли болельщики?

– Да наверное, я не удивлюсь (смеется). Перед такими турнирами страна должна была объединиться и помочь сборной ментально и морально. Но тяжело судить, я думаю, что все хотят видеть результат здесь и сейчас.

Слава богу, нам на турнире удалось доказать обратное, – сказал бывший полузащитник «Краснодара ».

На домашнем чемпионате мира сборная России под руководством Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии по пенальти.