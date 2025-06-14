Газинский о том, что сборную называли «бревнами» перед ЧМ-2018: «Нам удалось доказать обратное. Страна должна была объединиться и помочь команде ментально и морально»
Юрий Газинский высказался о критике в адрес сборной России перед ЧМ-2018.
– А правда, что вас бревнами называли болельщики?
– Да наверное, я не удивлюсь (смеется). Перед такими турнирами страна должна была объединиться и помочь сборной ментально и морально. Но тяжело судить, я думаю, что все хотят видеть результат здесь и сейчас.
Слава богу, нам на турнире удалось доказать обратное, – сказал бывший полузащитник «Краснодара».
На домашнем чемпионате мира сборная России под руководством Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии по пенальти.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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