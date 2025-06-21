Борис Ротенберг-старший о возвращении на турниры: «Мировой футбол беднее без России. Со всеми нужно договариваться и предоставлять свои аргументы»
Борис Ротенберг-старший заявил, что мировой футбол стал беднее без России.
Клубы и сборные России отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с весны 2022 года.
– Александр Дюков надеется, что российский футбол вернется на международную арену в течение 2025 года – вы настолько же оптимистичны?
– Дело в том, что со всеми нужно разговаривать, договариваться и предоставлять свои аргументы. Мировой футбол беднее без России.
Дай бог, чтобы это произошло так же скоро, как сказал Александр Валерьевич, – сказал глава «Сочи» Ротенберг.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
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