Борис Ротенберг-старший о возвращении на турниры: «Мировой футбол беднее без России. Со всеми нужно договариваться и предоставлять свои аргументы»

Борис Ротенберг-старший заявил, что мировой футбол стал беднее без России.

Клубы и сборные России отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с весны 2022 года.

– Александр Дюков надеется, что российский футбол вернется на международную арену в течение 2025 года – вы настолько же оптимистичны?

– Дело в том, что со всеми нужно разговаривать, договариваться и предоставлять свои аргументы. Мировой футбол беднее без России.

Дай бог, чтобы это произошло так же скоро, как сказал Александр Валерьевич, – сказал глава «Сочи» Ротенберг.