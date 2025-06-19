Глава РПЛ Алаев о бане России: «Верю, что в следующем сезоне ситуация изменится, и мы вернемся в международные соревнования. У меня нет фактуры, но есть вера»
Глава РПЛ верит, что Россию допустят к международным турнирам в следующем сезоне.
– Вернемся на международную арену?
– В этом сезоне никто не рассчитывал, что мы вернемся, думаю, вы тоже. Но я верю, что в следующем сезоне ситуация изменится, и мы вернемся в международные соревнования.
У меня нет фактуры, но у меня есть вера в это, – сказал президент РПЛ Александр Алаев.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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