Глава РПЛ Алаев о бане России: «Верю, что в следующем сезоне ситуация изменится, и мы вернемся в международные соревнования. У меня нет фактуры, но есть вера»

Глава РПЛ верит, что Россию допустят к международным турнирам в следующем сезоне.

– Вернемся на международную арену?

– В этом сезоне никто не рассчитывал, что мы вернемся, думаю, вы тоже. Но я верю, что в следующем сезоне ситуация изменится, и мы вернемся в международные соревнования.

У меня нет фактуры, но у меня есть вера в это, – сказал президент РПЛ Александр Алаев.