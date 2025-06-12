Генсек РФС Митрофанов: «Вряд ли решение о нашем допуске будет принято перед ЧМ. Мне кажется, что можно рассчитывать на отбор к Евро-2028»

Генеральный секретарь РФС ответил на вопрос о допуске российских команд.

«Конгрессы ФИФА и УЕФА всегда проходят в теплой дружеской обстановке. Конгресс ФИФА показал большую заинтересованность стран, которые активно предлагали различные варианты товарищеских игр, в целом отношение позитивное».

Но я считаю, что вряд ли решение о нашем допуске будет принято перед чемпионатом мира, есть еще много политических вопросов, в том числе организационные, те же визы. Но мне кажется, что можно будет рассчитывать на отбор к Евро-2028 . Я считаю, что шансы на это есть», – сказал Максим Митрофанов .