Генсек РФС Митрофанов: «Вряд ли решение о нашем допуске будет принято перед ЧМ. Мне кажется, что можно рассчитывать на отбор к Евро-2028»
Генеральный секретарь РФС ответил на вопрос о допуске российских команд.
«Конгрессы ФИФА и УЕФА всегда проходят в теплой дружеской обстановке. Конгресс ФИФА показал большую заинтересованность стран, которые активно предлагали различные варианты товарищеских игр, в целом отношение позитивное».
Но я считаю, что вряд ли решение о нашем допуске будет принято перед чемпионатом мира, есть еще много политических вопросов, в том числе организационные, те же визы. Но мне кажется, что можно будет рассчитывать на отбор к Евро-2028. Я считаю, что шансы на это есть», – сказал Максим Митрофанов.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?23596 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости