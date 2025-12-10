Гендиректор «Спартака» Некрасов о том, что болел за ЦСКА: «Никакой биполярочки у меня нет. Юношеские пристрастия не мешают работать на благо клуба»

Директор «Спартака» Некрасов о ЦСКА: юношеские пристрастия не мешают работать на благо клуба.

Гендиректор «Спартака » Сергей Некрасов высказался о своих фотографиях в символике ЦСКА .

– Очень много фанатов «Спартака» и ЦСКА возбудились, когда вы были назначены гендиректором клуба, потому что не понимали, почему появились ваши фото в шарфе ЦСКА.

– Откуда они возникли, я сам ума не приложу.

– Действительно ли вы болели за ЦСКА, как об этом говорят?

– Когда мое назначение было озвучено и когда, наверное, первые 2-3 дня все достаточно живо реагировали, после этого целый ряд, как говорит Александр Мостовой, футбольных людей, высказались. И ваши, скажем так, старшие акулы пера, например, Игорь Рабинер, по-моему, очень четко высказались на эту тему. Я думаю, вы все примерно помните, какой был основной лейтмотив.

У меня все очень просто: ко мне обратились люди, с которыми я работал в «Лукойле» 10 лет. Я знаю их почти четверть века. Они доверяют мне, я доверяю им. Это предложение звучало несколько раз и раньше. Поэтому они примерно знают, что от меня ожидать исходя из нашей совместной работы. Они знают, что я безумно люблю футбол. Конечно, на уровне любителя, но, наверное, это тоже немного помогает.

Никакой биполярочки у меня нет. Я прекрасно знаю, какие у клуба цели, понимаю мои задачи в этой связи. И мои юношеские-молодежные какие-то еще пристрастия мне совершенно не мешают работать на благо клуба. А вот как получится, это мы посмотрим, я думаю, для начала, ближе к концу этого сезона, потом – следующего, – сказал Некрасов.