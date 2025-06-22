«Спартак» сможет бороться за золото, есть такое ощущение. В прошедшем сезоне были близки к тому, чтобы выиграть». Прудников о красно-белых

Александр Прудников верит в чемпионство «Спартака» в новом сезоне.

В сезоне‑2024/25 «Спартак» занял четвертое место в Мир РПЛ , отстав от чемпиона «Краснодара» на 10 очков.

– Как считаете, получится на этот раз бороться за золото?

– Думаю, что смогут. Прямо есть такое ощущение. У них нет так называемых сопутствующих проблем. Как, например, у «Химок» с бюджетом, со средствами на приобретение игроков – у «Спартака» такого, к счастью, нет.

Конечно, в вопросе борьбы за чемпионство многое будет зависеть от игроков и тренера, от тактики, от того, насколько сплоченно будет играть команда. Мы видели в прошедшем сезоне и шикарные матчи, и игры, которые они сами упустили, из‑за этого у них случилась такая история, что нет медалей.

О тренере можно говорить, но мы должны понимать, что играет все равно не тренер. Бывает, что тренер дает одну установку, а на поле делается совсем другое. Когда все это дает результат, все говорят о едином целом. Установка тренера может и не выполняться, а команда побеждает. И все скажут, что и тренер хороший, и игроки тоже.

Но в первую очередь все шансы в прошедшем сезоне упустили игроки. А они были близки к тому, чтобы выиграть, – сказал бывший форвард «Спартака » Прудников .