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Сычев о «Спартаке»: «От сезона есть осадочек. Станковичу надо дать поработать, на отрезке был симпатичный футбол. Если пройдут весь чемпионат на таком уровне, то это претендент на золото»

Дмитрий Сычев считает, что Деян Станкович способен улучшить игру «Спартака».

Сербский тренер возглавил московский клуб перед сезоном‑2024/25. 25 мая клуб продлил контракт с 46‑летним специалистом до лета 2027 года. По итогам минувшего сезона красно-белые заняли 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.

«От сезона «Спартака» есть осадочек. Но, опять же, тренеру надо дать поработать, чтобы увидеть результат.

Команда на отрезке показывала симпатичный футбол. Если они сумеют пройти весь чемпионат на таком уровне, то это претендент на золото.

Это тренерская история. Он подкрутит моменты, и мы увидим интересную конкуренцию в чемпионате, это сто процентов», – сказал бывший нападающий «Спартака».

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Клуб умретБыть смертным
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДеян Станкович
logoМатч ТВ
logoДмитрий Сычев
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