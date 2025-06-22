«Спартаку» интересен экс-хавбек «Челси» Балло, заявил агент игрока сборной Австрии и лучшего бомбардира «Вольфсберга»: «Ожидаем подробностей в течение недели»

Тьерно Балло заинтересовал «Спартак».

Агент бывшего полузащитника молодежных команд «Челси» Петер Хюмерленер сообщил, что красно-белые рассматривают возможность приобретения его клиента.

– Я могу подтвердить интерес «Спартака » к Балло .

– Сделал ли российский клуб предложение?

– Мы ожидаем подробностей в течение следующей недели. После этого мы приступим к более детальному анализу ситуации, – сказал Хюмерленер.

Последние три сезона Балло провел в составе «Вольфсберга ». В 87 играх в чемпионате Австрии за это время он забил 28 голов и дважды подряд стал лучшим бомбардиром команды.

Подробно со статистикой выпускника академии «Челси» и игрока сборной Австрии можно ознакомиться здесь .