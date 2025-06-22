Мангаш хочет покинуть «Спартак». Агенты предложили защитника клубам из Испании и Португалии (Metaratings)
Рикарду Мангаш хочет покинуть «Спартак».
По информации Metaratings, московский клуб продолжает искать варианты для продажи защитника. Агенты Мангаша предложили его услуги нескольким клубам из Испании и Португалии.
Отмечается, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович не возражает против ухода Мангаша. Уход защитника может освободить легионерское место для потенциального новичка.
Ранее стало известно, что красно-белые рассчитывают получить за Мангаша 1-2 млн евро с учетом бонусов.
Мангаш перешел в «Спартак» в сентябре 2024 года. Он провел 17 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми голами. Статистику 27-летнего португальца можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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