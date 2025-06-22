Мангаш хочет покинуть «Спартак». Агенты предложили защитника клубам из Испании и Португалии (Metaratings)

Рикарду Мангаш хочет покинуть «Спартак».

По информации Metaratings, московский клуб продолжает искать варианты для продажи защитника. Агенты Мангаша предложили его услуги нескольким клубам из Испании и Португалии.

Отмечается, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович не возражает против ухода Мангаша. Уход защитника может освободить легионерское место для потенциального новичка.

Ранее стало известно , что красно-белые рассчитывают получить за Мангаша 1-2 млн евро с учетом бонусов.

Мангаш перешел в «Спартак » в сентябре 2024 года. Он провел 17 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми голами. Статистику 27-летнего португальца можно найти здесь .