Запрос по Санчо сделал «Фенербахче». «Наполи» общается с вингером «МЮ», но его зарплата слишком высока для итальянцев (Ягыз Сабунджуоглу)

Джейдон Санчо заинтересовал «Фенербахче».

Инсайдер Ягыз Сабунджуоглу сообщает, что турецкий клуб запросил у «Манчестер Юнайтед » информацию касательно условий возможного перехода вингера.

Отмечается , что переговоры с англичанином ведет «Наполи », однако зарплата Санчо слишком высока для чемпионов Италии, поэтому без снижения запросов прогресса в переговорах не будет.

Минувший сезон Джейдон провел в «Челси» на правах аренды. С его статистикой можно ознакомиться здесь .

«Челси» объявил о возвращении Санчо в «МЮ». Лондонцы выплатили 5 млн фунтов штрафа за невыкуп вингера