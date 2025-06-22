Запрос по Санчо сделал «Фенербахче». «Наполи» общается с вингером «МЮ», но его зарплата слишком высока для итальянцев (Ягыз Сабунджуоглу)
Джейдон Санчо заинтересовал «Фенербахче».
Инсайдер Ягыз Сабунджуоглу сообщает, что турецкий клуб запросил у «Манчестер Юнайтед» информацию касательно условий возможного перехода вингера.
Отмечается, что переговоры с англичанином ведет «Наполи», однако зарплата Санчо слишком высока для чемпионов Италии, поэтому без снижения запросов прогресса в переговорах не будет.
Минувший сезон Джейдон провел в «Челси» на правах аренды. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Челси» объявил о возвращении Санчо в «МЮ». Лондонцы выплатили 5 млн фунтов штрафа за невыкуп вингера
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Ягыза Сабунджуоглу
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