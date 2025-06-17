Санчо интересен «Наполи». Вингер вернулся в «МЮ» после аренды в «Челси»
Джейдон Санчо может продолжить карьеру в Италии.
По информации Джанлуки Ди Марцио, интерес к вингеру «Манчестер Юнайтед» проявляет «Наполи».
Прошлый сезон англичанин провел в «Челси» на правах аренды. Лондонский клуб отказался выкупать его и заплатил штраф в размере 5 млн фунтов.
Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?28522 голоса
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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