Санчо интересен «Наполи». Вингер вернулся в «МЮ» после аренды в «Челси»

Джейдон Санчо может продолжить карьеру в Италии.

По информации Джанлуки Ди Марцио, интерес к вингеру «Манчестер Юнайтед » проявляет «Наполи ».

Прошлый сезон англичанин провел в «Челси» на правах аренды. Лондонский клуб отказался выкупать его и заплатил штраф в размере 5 млн фунтов.

Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь .