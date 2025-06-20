«Юве» может перехватить Санчо у «Наполи». «МЮ» просит 25 млн евро за вингера (Джанлука Ди Марцио)
«Ювентус» контактировал с «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера Джейдона Санчо.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» просит у «Наполи» 25 млн евро за полузащитника. Игрок дал согласие на переезд в Италию.
По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Ювентус» включился в борьбу за Санчо и контактировал с руководством «Юнайтед» по поводу трансфера.
Англичанин провел прошедший сезон в «Челси», где забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи в 31 матче в АПЛ. Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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