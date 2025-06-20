«Юве» может перехватить Санчо у «Наполи». «МЮ» просит 25 млн евро за вингера (Джанлука Ди Марцио)

«Ювентус» контактировал с «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера Джейдона Санчо.

Ранее сообщалось , что «Манчестер Юнайтед » просит у «Наполи » 25 млн евро за полузащитника. Игрок дал согласие на переезд в Италию.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио , «Ювентус » включился в борьбу за Санчо и контактировал с руководством «Юнайтед» по поводу трансфера.

Англичанин провел прошедший сезон в «Челси», где забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи в 31 матче в АПЛ . Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь .