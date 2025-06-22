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Первый сосьо «Реала» умер в возрасте 100 лет. Серхио Ньето Диас Альбо стал членом клуба 1 декабря 1932 года

В возрасте 100 лет умер первый член клуба «Реала».

«Реал Мадрид», президент Флорентино Перес и совет директоров клуба глубоко сожалеют о кончине Серхио Ньето Диаса Альбо, первого члена клуба.

Мы хотели бы выразить наши соболезнования и любовь его семье, близким и всем болельщикам «Мадрида».

Серхио, который был сосьо «Реала» в течение 93 лет, с 1 декабря 1932 года, скончался в возрасте 100 лет. Пусть он покоится с миром», – сказано в сообщении «сливочных».

Фото: as.com

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Реала»
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