Первый сосьо «Реала» умер в возрасте 100 лет. Серхио Ньето Диас Альбо стал членом клуба 1 декабря 1932 года
В возрасте 100 лет умер первый член клуба «Реала».
«Реал Мадрид», президент Флорентино Перес и совет директоров клуба глубоко сожалеют о кончине Серхио Ньето Диаса Альбо, первого члена клуба.
Мы хотели бы выразить наши соболезнования и любовь его семье, близким и всем болельщикам «Мадрида».
Серхио, который был сосьо «Реала» в течение 93 лет, с 1 декабря 1932 года, скончался в возрасте 100 лет. Пусть он покоится с миром», – сказано в сообщении «сливочных».
Фото: as.com
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Реала»
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