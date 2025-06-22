«Ростов» сможет выкупить Одоевского у «Зенита» по окончании аренды («РБ Спорт»)

«Ростов» сможет выкупить Даниила Одоевского по окончании аренды.

Ранее было объявлено о продлении аренды голкипера «Зенита » до конца сезона-2025/26.

По сведениям «РБ Спорт», в соглашении между «Ростовом » и «Зенитом» по Одоевскому предусмотрена опция выкупа.

В минувшем сезоне Одоевский провел в составе «Ростова» 9 матчей в Мир РПЛ . Подробную статистику 22-летнего вратаря можно найти здесь .