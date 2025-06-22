«Ростов» сможет выкупить Одоевского у «Зенита» по окончании аренды («РБ Спорт»)
«Ростов» сможет выкупить Даниила Одоевского по окончании аренды.
Ранее было объявлено о продлении аренды голкипера «Зенита» до конца сезона-2025/26.
По сведениям «РБ Спорт», в соглашении между «Ростовом» и «Зенитом» по Одоевскому предусмотрена опция выкупа.
В минувшем сезоне Одоевский провел в составе «Ростова» 9 матчей в Мир РПЛ. Подробную статистику 22-летнего вратаря можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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