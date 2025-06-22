«Ростов» объявил о переходе Чистякова и продлении контракта с Кучаевым

Дмитрий Чистяков вернулся в «Ростов».

Клуб из Ростова-на-Дону объявил о переходе 31-летнего защитника, покинувшего «Зенит » свободным агентом. Чистяков ранее выступал за «Ростов » с 2019 по 2020 год, а также играл за молодежную команду ростовчан в 2012-м.

Также «Ростов» сообщил о продлении контракта с Константином Кучаевым . Предыдущее соглашение с полузащитником истекало в конце июня.