«Ростов» вновь арендовал Одоевского у «Зенита» на сезон

Даниил Одоевский проведет в «Ростове» еще один сезон.

Клуб из Ростова-на-Дону арендовал 22-летнего голкипера у «Зенита » до конца сезона-2025/26.

Одоевский выступал за «Ростов » на правах аренды в минувшем сезоне и принял участие в 9 матчах Мир РПЛ . Со статистикой вратаря можно ознакомиться здесь .