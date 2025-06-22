«Ростов» вновь арендовал Одоевского у «Зенита» на сезон
Даниил Одоевский проведет в «Ростове» еще один сезон.
Клуб из Ростова-на-Дону арендовал 22-летнего голкипера у «Зенита» до конца сезона-2025/26.
Одоевский выступал за «Ростов» на правах аренды в минувшем сезоне и принял участие в 9 матчах Мир РПЛ. Со статистикой вратаря можно ознакомиться здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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