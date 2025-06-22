«Ливерпуль» рассчитывает за 30 млн фунтов подписать Гехи. Защитник заинтересован в трансфере, но «Пэлас» не устроит такая сумма (Дэйв Окоп)

«Ливерпуль» может предложить «Кристал Пэлас» 30 млн фунтов за Марка Гехи.

По данным журналиста Дэйва Окопа, «красные» надеются подписать защитника за сумму примерно в 30 млн фунтов.

На данный момент считается, что «Пэлас» не согласится на такое предложение, но с течением лета ситуация может измениться.

В 24-летнем игроке также заинтересованы «Арсенал », «Тоттенхэм» и «Ньюкасл ».

Сообщается, что Гехи хочет быть уверенном в своем игровом времени, при этом он заинтересован в потенциальном переходе в «Ливерпуль».

В минувшем сезоне АПЛ Марк провел 34 матча, отличившись 3 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь .

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