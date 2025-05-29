«Ньюкасл» собирается купить Гехи и Мбемо. Защитник «Пэлас» и вингер «Брентфорда» – главные цели вышедшего в ЛЧ клуба
Защитник «Кристал Пэлас» и вингер «Брентфорда» определены клубом как главные цели на лето.
Клуб потерпел неудачу в попытке подписать Гехи в прошлом году, но всегда сохранял интерес к игроку и будет стремиться начать переговоры с «Пэлас» в ближайшее время.
Несмотря на то, что «Ньюкасл» будет выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне, трансфер все равно будет трудно осуществить, особенно с учетом того, что «Кристал Пэлас» квалифицировался в Лигу Европы, выиграв Кубок Англии. Вместе с тем у 24-летнего Марка остается последний год контракта, поэтому «Ньюкасл» рассчитывает достичь компромисса и приобрести его дешевле обсуждаемых ранее 65 млн фунтов.
Мбемо также является давней целью клуба, который планирует сделать предложение камерунскому игроку. Сделка в размере 50-60 млн фунтов считается реалистичной.