«Ньюкасл» собирается купить Гехи и Мбемо. Защитник «Пэлас» и вингер «Брентфорда» – главные цели вышедшего в ЛЧ клуба

«Ньюкасл» планирует подписать Марка Гехи и Бриана Мбемо.

Защитник «Кристал Пэлас» и вингер «Брентфорда » определены клубом как главные цели на лето.

Клуб потерпел неудачу в попытке подписать Гехи в прошлом году, но всегда сохранял интерес к игроку и будет стремиться начать переговоры с «Пэлас» в ближайшее время.

Несмотря на то, что «Ньюкасл» будет выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне, трансфер все равно будет трудно осуществить, особенно с учетом того, что «Кристал Пэлас » квалифицировался в Лигу Европы, выиграв Кубок Англии. Вместе с тем у 24-летнего Марка остается последний год контракта, поэтому «Ньюкасл » рассчитывает достичь компромисса и приобрести его дешевле обсуждаемых ранее 65 млн фунтов.

Мбемо также является давней целью клуба, который планирует сделать предложение камерунскому игроку. Сделка в размере 50-60 млн фунтов считается реалистичной.