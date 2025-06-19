«Ливерпуль» интересуется Гехи на фоне возможного ухода Куансы. Контракт защитника «Пэлас» истекает через год

«Ливерпуль» может подписать защитника «Кристал Пэлас» на замену Джареллу Куансе.

Ранее сообщалось , что 22-летний англичанин близок к переходу в «Байер».

По информации The Times, мерсисайдцы рассматривают разные кандидатуры на замену игроку. Среди них – Марк Гехи из «Кристал Пэлас ». Контракт 24-летнего футболиста с его нынешним клубом действует до 2026 года.

Считается, что «Ливерпуль » будет принимать решение о возможных предложениях по трансферу Гехи, исходя из ситуации с будущим Куансы и других защитников. Сделка будет во многом зависеть от запрашиваемой «орлами» цены.

В минувшем сезоне АПЛ Марк провел 34 матча, отличившись 3 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь .