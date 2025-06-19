«Ливерпуль» интересуется Гехи на фоне возможного ухода Куансы. Контракт защитника «Пэлас» истекает через год
«Ливерпуль» может подписать защитника «Кристал Пэлас» на замену Джареллу Куансе.
Ранее сообщалось, что 22-летний англичанин близок к переходу в «Байер».
По информации The Times, мерсисайдцы рассматривают разные кандидатуры на замену игроку. Среди них – Марк Гехи из «Кристал Пэлас». Контракт 24-летнего футболиста с его нынешним клубом действует до 2026 года.
Считается, что «Ливерпуль» будет принимать решение о возможных предложениях по трансферу Гехи, исходя из ситуации с будущим Куансы и других защитников. Сделка будет во многом зависеть от запрашиваемой «орлами» цены.
В минувшем сезоне АПЛ Марк провел 34 матча, отличившись 3 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Times
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