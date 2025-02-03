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«Кристал Пэлас» отказался продать Гехи в «Тоттенхэм» за 70 млн фунтов

«Кристал Пэлас» отказался продать Марка Гехи в «Тоттенхэм».

«Тоттенхэм» предложил 70 миллионов фунтов за переход 24-летнего центрального защитника.

Однако «Кристал Пэлас» ответил отказом.

В нынешнем сезоне Марк Гехи сыграл 23 матча в АПЛ, забил 3 гола, проводя на поле в среднем 90 минут. Его статистику можно изучить здесь.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
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logoпремьер-лига Англия
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