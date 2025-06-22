О’Хара отпустил бы Сона из «Тоттенхэма»: «Он прошел свой пик, стоит перейти в лигу с меньшими скоростями, возможно. АПЛ стала для него слишком быстрой»
Джейми О’Хара отпустил бы Сона из «Тоттенхэма».
Бывший полузащитник «шпор» считает, что сейчас подходящее время, чтобы расстаться с 32-летним игроком из Южной Кореи.
Сон Хын Мин выступает за клуб с 2015 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Ранее сообщалось, что клубы из Саудовской Аравии готовы заплатить за полузащитника 40 миллионов евро.
«Если бы появился хороший вариант, я бы его отпустил. Я думаю, что он прошел свой пик. Возможно, ему стоит перейти в лигу с меньшими скоростями.
АПЛ стала для него слишком быстрой, он теряет скорость. Сон здорово послужил клубу, но бывают моменты, когда нужно двигаться дальше.
Он легенда клуба. Я бы хотел, чтобы он остался в «Тоттенхэме» и был таким же игроком, как раньше. Но я не думаю, что он на это способен», – сказал О’Хара.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: FourFourTwo
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