Сон Хын Мин может покинуть «Тоттенхэм». Вингер интересен саудовским клубам
Сон Хын Мин может покинуть «Тоттенхэм» этим летом.
Как сообщает The Telegraph, на 32-летнего вингера сборной Южной Кореи претендуют клубы из Саудовской Аравии.
Соглашение Сона рассчитано до лета 2026 года, и «Тоттенхэм» может сейчас получить за игрока средства, которые нужны для перестройки команды.
Сон Хын Мин выступает за лондонцев с 2015 года. Он выиграл с клубом Лигу Европы-2024/25.
В этом сезоне кореец забил 7 голов и сделал 9 ассистов в 30 матчах АПЛ. Его подробная статистика – здесь.
Ранее стало известно, что клуб может уволить главного тренера Энджа Постекоглу.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Telegraph
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости