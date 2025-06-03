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Сон Хын Мин может покинуть «Тоттенхэм». Вингер интересен саудовским клубам

Сон Хын Мин может покинуть «Тоттенхэм» этим летом.

Как сообщает The Telegraph, на 32-летнего вингера сборной Южной Кореи претендуют клубы из Саудовской Аравии.

Соглашение Сона рассчитано до лета 2026 года, и «Тоттенхэм» может сейчас получить за игрока средства, которые нужны для перестройки команды.

Сон Хын Мин выступает за лондонцев с 2015 года. Он выиграл с клубом Лигу Европы-2024/25.

В этом сезоне кореец забил 7 голов и сделал 9 ассистов в 30 матчах АПЛ. Его подробная статистика – здесь.

Ранее стало известно, что клуб может уволить главного тренера Энджа Постекоглу.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Telegraph
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