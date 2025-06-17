«Аль-Наср», «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисия» готовы заплатить за Сона 40 млн евро

К Сон Хын Мину есть серьезный интерес в Саудовской Аравии.

По данным talkSPORT, три клуба – «Аль-Наср », «Аль-Ахли » и «Аль-Кадисия » – готовы заплатить 40 млн евро за атакующего хавбека «Тоттенхэма ».

Соном уже интересовались в Саудовской Аравии в прошлом, но игрок отказывался переходить.

Ранее стало известно, что капитан сборной Южной Кореи, у которого контракт со «шпорами» до 2026 года, может уйти этим летом.

Сон Хын Мин выступает за лондонцев с 2015 года. Он выиграл с клубом Лигу Европы-2024/25.

В этом сезоне кореец забил 7 голов и сделал 9 ассистов в 30 матчах АПЛ . Его подробная статистика – здесь .