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«Аль-Наср», «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисия» готовы заплатить за Сона 40 млн евро

К Сон Хын Мину есть серьезный интерес в Саудовской Аравии.

По данным talkSPORT, три клуба – «Аль-Наср», «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисия» – готовы заплатить 40 млн евро за атакующего хавбека «Тоттенхэма».

Соном уже интересовались в Саудовской Аравии в прошлом, но игрок отказывался переходить.

Ранее стало известно, что капитан сборной Южной Кореи, у которого контракт со «шпорами» до 2026 года, может уйти этим летом.

Сон Хын Мин выступает за лондонцев с 2015 года. Он выиграл с клубом Лигу Европы-2024/25.

В этом сезоне кореец забил 7 голов и сделал 9 ассистов в 30 матчах АПЛ. Его подробная статистика – здесь.

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Опубликовано: Sports
Источник: talkSPORT
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