Моуринью встретился с Соном. Хавбек «Тоттенхэма» допускает переход в «Фенербахче», «шпоры» хотят 30 млн евро (Ягыз Сабунджуоглу)

Жозе Моуринью зовет Сон Хын Мина в «Фенербахче».

Инсайдер Ягыз Сабунджуоглу сообщает, что главный тренер стамбульцев встретился с полузащитником «Тоттенхэма». У них хорошие отношения, и кореец допускает такой переход.

Отмечается, что «шпоры» запрашивают 30 млн евро.

В АПЛ-2024/25 Сон Хын Мин забил 7 голов и сделал 9 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .