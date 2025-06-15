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Моуринью встретился с Соном. Хавбек «Тоттенхэма» допускает переход в «Фенербахче», «шпоры» хотят 30 млн евро (Ягыз Сабунджуоглу)

Жозе Моуринью зовет Сон Хын Мина в «Фенербахче».

Инсайдер Ягыз Сабунджуоглу сообщает, что главный тренер стамбульцев встретился с полузащитником «Тоттенхэма». У них хорошие отношения, и кореец допускает такой переход.

Отмечается, что «шпоры» запрашивают 30 млн евро.

В АПЛ-2024/25 Сон Хын Мин забил 7 голов и сделал 9 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Ягыза Сабунджуоглу
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