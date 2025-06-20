Флориан Виртц: «Игроки «Ливерпуля» – машины. Это подходящее место, чтобы улучшить мои физические показатели»

Флориан Виртц стремится добиться индивидуального развития в «Ливерпуле».

Сегодня английский клуб официально объявил о трансфере полузащитника «Байера».

«Это также было важным моментом для меня: я улучшу свой личный уровень и физические показатели. Я думаю, все знают, что игроки «Ливерпуля» – машины, очень сильные и физически развитые.

Для себя я вижу возможность стать лучше в этом плане. Так что да, я просто подумал, что это подходящее место для меня», – заявил 22-летний полузащитник.

Флориан Виртц: «Ливерпуль» выиграл АПЛ в прошлом сезоне, моя цель – повторить это и пройти дальше в ЛЧ. Я пришел не развлекаться, хочу выигрывать все каждый год»