«Ливерпуль» может выплатить 150 млн евро за Виртца – 125 млн и бонусы (Kicker)
«Ливерпуль» может заплатить до 150 млн евро за Флориана Виртца.
Сегодня «красные» официально объявили о переходе полузащитника из «Байера».
Ранее сообщалось, что англичане заплатят за 22-летнего игрока 136,3 млн евро с учетом бонусов.
По данным Kicker, общая сумма сделки составляет 150 млн евро, включая фиксированную плату в размере около 125 миллионов.
Немецкое издание называет трансфер рекордным по стоимости как для Премьер-лиги, так и для Бундеслиги.
Что теперь будет с «Торпедо»?2147 голосов
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Kicker
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости