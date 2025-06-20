«Ливерпуль» может выплатить 150 млн евро за Виртца – 125 млн и бонусы (Kicker)

«Ливерпуль» может заплатить до 150 млн евро за Флориана Виртца.

Сегодня «красные» официально объявили о переходе полузащитника из «Байера ».

Ранее сообщалось , что англичане заплатят за 22-летнего игрока 136,3 млн евро с учетом бонусов.

По данным Kicker, общая сумма сделки составляет 150 млн евро, включая фиксированную плату в размере около 125 миллионов.

Немецкое издание называет трансфер рекордным по стоимости как для Премьер-лиги, так и для Бундеслиги.