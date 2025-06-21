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«Барса» заработает 15-20 млн евро благодаря азиатскому турне. Каталонцы сыграют с «Виссел Кобе», «Сеулом» и «Тэгу»

Названа сумма гонорара «Барселоны» за азиатское турне.

Команда Ханси Флика в рамках предсезонной подготовки отправится в Азию, где сыграет с «Виссел Кобе» (27 июля), «Сеулом» (31 июля) и «Тэгу» (4 августа).

По информации As, за турне сине-гранатовые получат фиксированную сумму в размере 15 миллионов евро. Она может увеличиться в зависимости от определенных условий.

В лучшем случае сумма может возрасти до 20 миллионов.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
logoБарселона
logoЛа Лига
logoвысшая лига Япония
logoВиссел Кобе
бизнес и маркетинг
logoвысшая лига Южная Корея
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