Кубарси, Иньиго и Педри – лидеры по точности передач в прошлом сезоне Ла Лиги
Три игрока «Барсы» в лидерах Ла Лиги по точности передач.
По итогом минувшего сезона чемпионата Испании, игроком с лучшим процентом точности передач стал защитник сине-гранатовых Пау Кубарси.
Суммарно на счету 18-летнего испанца 2591 пас, из которых 2426 успешных (93,2% точности).
На втором месте – защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес (2417 передач, 2209 успешных, 91,2% точности).
Замкнул тройку хавбек чемпионов Испании Педри (2672 передачи, 2379 успешных, 88,3% точности).
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: аккаунт Ла Лиги в Х
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