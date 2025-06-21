Рэшфорд хотел бы поиграть с Ямалем: «Сложно описать его игру словами, он не должен делать такое в 17 лет. Не думаю, что мы видели нечто подобное. А ведь Ламин еще прибавит»
Маркус Рэшфорд был бы не прочь поиграть с Ламином Ямалем.
– Сложно описать словами то, что он делает, потому что он не должен делать такие вещи в 16, 17 лет. Я дебютировал в 18 лет, а он в 16 играл на высочайшем уровне. Не думаю, что мы видели нечто подобное.
– Хотел бы ты поиграть с Ламином когда-нибудь?
– Конечно. Все хотят играть с лучшими. Так что, надеюсь, время покажет.
А ведь Ямаль еще будет прибавлять. Не знаю, что мы будем говорить о нем через три года, - сказал нападающий «Манчестер Юнайтед».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: xBuyer
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