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Джеррард предпочел Суареса Салаху, Кейну, Холанду, Левандовскому, Ибрагимовичу, Агуэро, ван Перси и Торресу. Только Бензема он поставил выше Луиса

Стивен Джеррард поставил Луиса Суареса выше многих звездных нападающих.

Бывшему полузащитнику «Ливерпуля» предлагали сравнить уругвайца с другими известными бомбардирами. Джеррард предпочел Луиса Эрлингу Холанду, Мохамеду Салаху, Харри Кейну, Роберту Левандовскому, Фернандо Торресу, Серхио Агуэро, Златану Ибрагимовичу и Робину ван Перси.

Выбирая между Суаресом и Каримом Бензема, экс-капитан мерсисайдцев назвал француза.

Что теперь будет с «Торпедо»?7591 голос
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
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Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Futcrunch
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