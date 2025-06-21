Джеррард предпочел Суареса Салаху, Кейну, Холанду, Левандовскому, Ибрагимовичу, Агуэро, ван Перси и Торресу. Только Бензема он поставил выше Луиса
Стивен Джеррард поставил Луиса Суареса выше многих звездных нападающих.
Бывшему полузащитнику «Ливерпуля» предлагали сравнить уругвайца с другими известными бомбардирами. Джеррард предпочел Луиса Эрлингу Холанду, Мохамеду Салаху, Харри Кейну, Роберту Левандовскому, Фернандо Торресу, Серхио Агуэро, Златану Ибрагимовичу и Робину ван Перси.
Выбирая между Суаресом и Каримом Бензема, экс-капитан мерсисайдцев назвал француза.
Что теперь будет с «Торпедо»?7591 голос
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Futcrunch
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