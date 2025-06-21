Мусиала избежал травмы. Хавбек «Баварии» был заменен из-за повреждения в игре с «Бокой»
Джамал Мусиала избежал травмы.
Полузащитник «Баварии» вышел на поле на 57-й минуте матча против «Бока Хуниорс» (2:1) на КЧМ, но был заменен на 82-й минуте из-за болезненных ощущений в икре правой ноги.
По информации Sky Sport, обследование не выявило у игрока серьезной травмы. Планируется, что Мусиала вернется к тренировкам с командой в воскресенье и сможет сыграть с «Бенфикой».
Что теперь будет с «Торпедо»?8008 голосов
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости