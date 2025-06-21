Компани о 2:1 с «Бокой»: «Мы видели, как тяжело европейским командам против южноамериканских. «Бавария» сыграла хорошо, нам удалось справиться с эмоциями»

Венсан Компани высказался о победе над «Бока Хуниорс» (2:1).

– Мы видели, как тяжело европейским командам играть против южноамериканских. Думаю, сегодня мы сыграли действительно хорошо. Нам удалось справиться с эмоциями. Концовку матча провели очень зрело. Это было солидное выступление.

Это клубный чемпионат мира – каждая победа дается нелегко.

– Возможна ли ротация в матче против «Бенфики», учитывая, что выход из группы уже обеспечен?

– Мне не нравится слово «ротация». Приоритет – выиграть группу. Посмотрим, как игроки будут себя чувствовать физически. У нас такие хорошие футболисты, что любая команда, которую мы выпустим на поле, будет сильной, – сказал главный тренер «Баварии».