Компани о 2:1 с «Бокой»: «Мы видели, как тяжело европейским командам против южноамериканских. «Бавария» сыграла хорошо, нам удалось справиться с эмоциями»
Венсан Компани высказался о победе над «Бока Хуниорс» (2:1).
– Мы видели, как тяжело европейским командам играть против южноамериканских. Думаю, сегодня мы сыграли действительно хорошо. Нам удалось справиться с эмоциями. Концовку матча провели очень зрело. Это было солидное выступление.
Это клубный чемпионат мира – каждая победа дается нелегко.
– Возможна ли ротация в матче против «Бенфики», учитывая, что выход из группы уже обеспечен?
– Мне не нравится слово «ротация». Приоритет – выиграть группу. Посмотрим, как игроки будут себя чувствовать физически. У нас такие хорошие футболисты, что любая команда, которую мы выпустим на поле, будет сильной, – сказал главный тренер «Баварии».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bayern & Germany
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