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Игнатов интересен «Крыльям» и «Сочи». Хавбек покинул «Спартак» свободным агентом

Михаил Игнатов интересен двум клубам Мир РПЛ.

По информации Sport24, интерес к 25-летнему полузащитнику проявляют «Сочи» и «Крылья Советов». Стороны ведут переговоры, но до финальных договоренностей пока далеко.

1 июня Игнатов покинул «Спартак» на правах свободного агента. 

В минувшем сезоне Мир РПЛ футболист провел 9 матчей. Его статистику можно найти здесь

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
logoСочи
logoМихаил Игнатов
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoКрылья Советов
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