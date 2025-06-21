Игнатов интересен «Крыльям» и «Сочи». Хавбек покинул «Спартак» свободным агентом

Михаил Игнатов интересен двум клубам Мир РПЛ.

По информации Sport24, интерес к 25-летнему полузащитнику проявляют «Сочи » и «Крылья Советов ». Стороны ведут переговоры, но до финальных договоренностей пока далеко.

1 июня Игнатов покинул «Спартак » на правах свободного агента.

В минувшем сезоне Мир РПЛ футболист провел 9 матчей. Его статистику можно найти здесь .