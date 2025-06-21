Игнатов интересен «Крыльям» и «Сочи». Хавбек покинул «Спартак» свободным агентом
Михаил Игнатов интересен двум клубам Мир РПЛ.
По информации Sport24, интерес к 25-летнему полузащитнику проявляют «Сочи» и «Крылья Советов». Стороны ведут переговоры, но до финальных договоренностей пока далеко.
1 июня Игнатов покинул «Спартак» на правах свободного агента.
В минувшем сезоне Мир РПЛ футболист провел 9 матчей. Его статистику можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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