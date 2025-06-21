«Динамо» предложили подписать Даку. Москвичи рассматривают этот вариант, о трансфере Сергеева пока не договорились (Sport Baza)
Мирлинд Даку может перейти в «Динамо».
Агенты нападающего «Рубина» предложили московскому клубу подписать их клиента, сообщает телеграм-канал Sport Baza.
Бело-голубые, которые пока не договорились о трансфере Ивана Сергеева из «Крыльев Советов», рассматривают вариант с переходом Даку – албанец им интересен.
При этом подписание Мирлинда обойдется «Динамо» дороже как с точки зрения суммы трансфера, так и в плане зарплаты игрока.
Ранее стало известно, что трансфер 27-летнего футболиста в «Зенит» сорвался.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Даку провел 26 матчей, отличившись 15 голами и 6 ассистами. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Sport Baza
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