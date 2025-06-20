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Суд Амстердама подтвердил экстрадицию Промеса: «После субботнего заседания сообщим решение насчет предварительного заключения. Слушание пройдет за закрытыми дверями»

В суде Амстердама подтвердили, что Квинси Промес был экстрадирован из ОАЭ.

Напомним, экс-игрок «Спартака» был заочно осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом. Сторона хавбека подала апелляцию. 

Ранее сообщалось, что Промес экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды

«Государственная прокуратура только что объявила, что Квинси Промес направляется в Нидерланды. Завтра, в субботу, 21 июня, состоится слушание относительно ордера на его арест. Оно пройдет за закрытыми дверями.

После заседания мы сообщим решение следственного судьи относительно его предварительного заключения. В связи с конфиденциальным характером слушания никакая дополнительная информация о его содержании не может быть раскрыта», – сообщили в пресс-службе Апелляционного суда Амстердама.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «ВсеПроСпорт»
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