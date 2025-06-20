Суд Амстердама подтвердил экстрадицию Промеса: «После субботнего заседания сообщим решение насчет предварительного заключения. Слушание пройдет за закрытыми дверями»

В суде Амстердама подтвердили, что Квинси Промес был экстрадирован из ОАЭ.

Напомним, экс-игрок «Спартака » был заочно осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом. Сторона хавбека подала апелляцию.

Ранее сообщалось, что Промес экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды .

«Государственная прокуратура только что объявила, что Квинси Промес направляется в Нидерланды. Завтра, в субботу, 21 июня, состоится слушание относительно ордера на его арест. Оно пройдет за закрытыми дверями.

После заседания мы сообщим решение следственного судьи относительно его предварительного заключения. В связи с конфиденциальным характером слушания никакая дополнительная информация о его содержании не может быть раскрыта», – сообщили в пресс-службе Апелляционного суда Амстердама.

Максимальный срок лишения свободы для Промеса может составить 20 лет, сообщили в суде Амстердама