Гвардиолу в «Ман Сити» может в будущем сменить Фабрегас. Клуб впечатлен тактическим чутьем тренера «Комо» (Стив Кэй)
Пепа Гвардиолу в «Ман Сити» может в будущем сменить Франсеск Фабрегас.
Об этом сообщает журналист Стив Кэй.
Отмечается, что в английском клубе впечатлены тактическим чутьем 38-летнего специалиста и считают, что он мог бы занять должность главного тренера, когда уйдет Гвардиола.
Действующее соглашение Пепа с «Манчестер Сити» рассчитано до 30 июля 2027 года.
Фабрегас возглавляет «Комо». В минувшем сезоне чемпионата Италии команда, впервые с 2003 года выступавшая в Серии А, заняла десятое место.
Гвардиола о неудачном сезоне: «Барса» или «Реал» меня бы уволили, а в «Ман Сити» об этом даже не шло речи. В Испании я бы уже не тренировал, нам нужно быть терпеливее»
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: аккаунт Стива Кэя в X
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