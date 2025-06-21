Гвардиолу в «Ман Сити» может в будущем сменить Фабрегас. Клуб впечатлен тактическим чутьем тренера «Комо» (Стив Кэй)

Пепа Гвардиолу в «Ман Сити» может в будущем сменить Франсеск Фабрегас.

Об этом сообщает журналист Стив Кэй.

Отмечается, что в английском клубе впечатлены тактическим чутьем 38-летнего специалиста и считают, что он мог бы занять должность главного тренера, когда уйдет Гвардиола .

Действующее соглашение Пепа с «Манчестер Сити » рассчитано до 30 июля 2027 года.

Фабрегас возглавляет «Комо ». В минувшем сезоне чемпионата Италии команда, впервые с 2003 года выступавшая в Серии А, заняла десятое место.

Гвардиола о неудачном сезоне: «Барса» или «Реал» меня бы уволили, а в «Ман Сити» об этом даже не шло речи. В Испании я бы уже не тренировал, нам нужно быть терпеливее»