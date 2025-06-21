Гюндоган согласовал контракт с «Галатасараем». Клубу еще предстоит договориться с «Сити» (L’Équipe)

Илкай Гюндоган согласился перейти в «Галатасарай».

Полузащитник и турецкий клуб уже достигли соглашения о контракте, сообщает L’Équipe. Однако этого недостаточно, чтобы окончательно согласовать трансфер.

Игрок «Манчестер Сити » еще должен переговорить с Оканом Буруком , главным тренером «Галатасарая », прежде чем клубы договорятся о сделке. В настоящее время Гюндоган выступает на клубном чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что «Сити» может отпустить 34-летнего футболиста бесплатно. У Илкая остался один год по контракту.