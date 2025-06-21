Гюндоган согласовал контракт с «Галатасараем». Клубу еще предстоит договориться с «Сити» (L’Équipe)
Илкай Гюндоган согласился перейти в «Галатасарай».
Полузащитник и турецкий клуб уже достигли соглашения о контракте, сообщает L’Équipe. Однако этого недостаточно, чтобы окончательно согласовать трансфер.
Игрок «Манчестер Сити» еще должен переговорить с Оканом Буруком, главным тренером «Галатасарая», прежде чем клубы договорятся о сделке. В настоящее время Гюндоган выступает на клубном чемпионате мира.
Ранее сообщалось, что «Сити» может отпустить 34-летнего футболиста бесплатно. У Илкая остался один год по контракту.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
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