Гендиректор «Ман Сити» о клубном ЧМ: «Он был крайне необходим. Команды вроде нашей и должны играть с клубами из Марокко, Кореи – это часть процесса глобализации спорта номер один»

Ферран Сориано доволен организацией чемпионата мира среди клубов.

«Мы очень воодушевлены этим турниром, я считаю, что он был крайне необходим. Футбол – глобальный вид спорта, и мы должны сделать его по-настоящему глобальным.

Команды вроде «Манчестер Сити » и должны играть с клубами из Марокко, Кореи или откуда угодно. Это часть процесса глобализации спорта номер один в мире. Я думаю, это отличная инициатива, и мы очень рады быть здесь.

Очень важно быть здесь, потому что мы футбольный клуб глобального уровня. У нас есть корни, и мы ими гордимся. Но можно быть локальным клубом, значимым и верным истории и болельщикам, которые тебя поддерживают, и при этом быть глобальным, показывая миру свою игру – а мы верим, что это красивый футбол.

Эта комбинация работает очень хорошо, и мы гордимся ею», – отметил гендиректор «Ман Сити».