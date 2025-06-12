Гвардиола о неудачном сезоне: «Барса» или «Реал» меня бы уволили, а в «Ман Сити» об этом даже не шло речи. В Испании я бы уже не тренировал, нам нужно быть терпеливее»

Пеп Гвардиола думает, что в Испании его бы уволили за такой неудачный сезон.

«Нам нужно быть немного терпеливее. Посмотрите на Карло Анчелотти : он выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу совсем недавно, а теперь отправился тренировать в Бразилию.

С такими результатами, как были у нас в октябре, ноябре и декабре, я бы уже не тренировал, если бы дело было в Испании . Если бы это была «Барса» или «Реал », меня бы уволили, а здесь об этом даже не шло речи.

Я всегда мог изменить ситуацию к лучшему, когда она складывалась не лучшим образом, но в этом году я не смог, просто не смог. Это оказалось выше моих сил. Нужно повторять себе снова и снова, что ты в порядке, что все в порядке. У меня было много мыслей о том, что я могу сделать, чтобы наладить ситуацию, как я могу все изменить», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».