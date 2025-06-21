У Кейна 39 голов в 48 матчах за «Баварию» в сезоне. Форвард забил «Боке» на клубном чемпионате мира
Харри Кейн забил 39-й гол в сезоне.
Нападающий «Баварии» отличился забитым мячом в первом тайме матча клубного чемпионата мира против «Бока Хуниорс».
Этот гол стал 39-м в 48 играх за мюнхенцев в нынешнем сезоне для английского форварда.
Харри Кейн также забил 26 голов в Бундеслиге, 11 мячей – в Лиге чемпионов и 1 – в Кубке Германии.
Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Бока Хуниорс».
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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